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شاهد: "حافلة النصر" تُعرض المنتخب الفرنسي لموجة سخرية

12/7/2016

يبدو أن فرنسا لم تكن تتوقع هزيمتها أمام البرتغال في نهائي يورو 2016، بل كان التجهيز للاحتفال باللقب قائم على قدم وساق حتى قبل لعب المباراة النهائية وهو ما كشفت عنه حافلة مجهزة للاحتفال بالمنتخب الفرنسي لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وفاز البرتغاليون.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعرض لموجة سخرية واسعة، بعدما جهز حافلة لاحتفال منتخب بلاده ببطولة أوروبا لكرة القدم، قبل المباراة النهائية متوقعا فوز فرنسا بـ"يورو 2016″.

وتم تزيين هذه الحافلة وتجهيزها لاحتفال النصر الذي كان سيطوف شوارع باريس، احتفالا بلقب متوقع كان ليكون الثالث في مشوار المنتخب الفرنسي.

وتعرض المشرفون على المنتخب لموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تسرعهم وثقتهم المبالغ فيها، وتضييع مبالغ من المال في شيء لم يستفد منه الفرنسيون.

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(الجزيرة)
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