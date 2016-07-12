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شاهد: "باتلبوتس" بطولة لمصارعة الروبوتات

12/7/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصارعة الروبوتات، والفيديو بثته قناة "باتلبوتس ـ BattleBots" على الانترنت، وهو عبارة عن حلقة من سلسلة تصفيات للفوز بلقب البطولة بين الروبوتات.

والبطولة عبارة عن قتال بين الروبوتات الرياضية التي صممت وصنعت في شركة "هول روك"، ويجب على أحد الروبوتين القضاء على الأخر حتى يمكنه التأهل للمستوى الأعلى وصولا إلى المرحلة النهائية.

وصمم ملعب خاص للبطولة حيث تخرج من جوانبه آلات حديدية يمكنها تعطيل الروبوت حال اقترابه منها، أو دفع أحدهما للأخر عليها.

ويشارك في البطولة 48 روبوتا، ولا يوجد سوى وزن واحد، ولكن لكل روبوت أسلحته الفتاكة الخاصة به.

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)
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