شاهد: القمر أثناء عبوره أمام الأرض

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الإثنين صورا للقمر أثناء عبوره أمام كوكب الأرض للمرة الثانية هذه العام. والتُقطت الصور بواسطة كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (إيبك) الخاصة بها.

وذكر موقع ناسا على الإنترنت أن الكاميرا الملحقة بمرصد مناخ الفضاء العميق (ديسكفر) التقطت الصور يومي الرابع والخامس من يوليو تموز بينما كان يتحرك القمر بين القمر الصناعي والجانب المُضاء بنور الشمس في كوكب الأرض.

وذكر الموقع أن القمر كان يمر فوق المحيطين الهادئ والهندي، وكانت آخر مرة التقطت فيها نفس الكاميرا هذا الحدث يوم 15 يوليو تموز 2015.