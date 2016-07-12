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شاهد: إصابات في مهرجان للركض مع الثيران بـإسبانيا

12/7/2016

أُصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة لكن لم تحدث حالات نطح في اليوم السادس لمهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا اليوم الثلاثاء (12 يوليو تموز).

وخلال المهرجان تركض ثيران يصل وزن الواحد منها إلى 650  كيلوجراما وراء المشاركين من شتى أنحاء العالم الذين يرتدي كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء في شوارع بامبلونا الضيقة كل صباح.

ويستمر المهرجان الذي يقام في فصل الصيف تسعة أيام.

وشارك في جولة الركض اليوم ثيران تمت تربيتها خصيصا للمشاركة في المهرجان من مزرعة فيكتوريانو دي ريو واستمر الركض لمسافة 875  مترا من نقطة البداية إلى حلبة الثيران في بامبلونا لدقيقتين و13 ثانية وهي أسرع جولة حتى الآن في مهرجان العام الحالي.

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(الجزيرة)
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