شاهد: إسرائيلي ينتحر بإلقاء نفسه من أعلى بناية سكنية

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا لما يعتقد أنه لإسرائيلي انتحر بإلقاء نفسه من أعلى بناية سكنية مكونة من ستة طوابق.

وذكرت صحف إسرائيلية إن الإسرائيلي يبلغ من العمر 40 عامًا، ألقى نفسه من أعلى بناية سكنية في مدينة حولون القريبة من تل أبيب، وذلك عقب شجار مع جاره في المبنى، الأحد الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر حادث الانتحار وسط حالة من الذهول بين الجيران الذين حاولوا ثنيه عن الانتحار، لكنه لم يبالي للدعوات وألقى نفسه ليموت على الفور.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المنتحر دخل في شجار مع أحد جيرانه واعتدى عليه بالضرب، قبل أن يصعد لأعلى البناية السكنية ويلقي بنفسه.