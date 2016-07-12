رئيس الوزراء التركي: نسعى لتطوير علاقاتنا مع مصر

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع كافة دول المنطقة بما فيها مصر والعراق وسوريا.

جاء ذلك أمس الاثنين خلال كلمة له في افتتاح الدورة التعليمية السابعة عشرة بـ "أكاديمية السياسيين"، التي تنظمها رئاسة البحث والتطوير في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف يلدريم "سنطور علاقاتنا مع جيراننا، ولا توجد أسباب كثيرة تدعو لتدهور علاقاتنا وصراعنا، مع دول المنطقة بما فيها العراق وسوريا ومصر، بل ثمة أسباب كثيرة لتطويرها، وسنمضي قدما بذلك إن شاء الله".

وتابع "من اليوم فصاعدا، سنطور علاقاتنا مع كافة البلدان المحيطة بالبحرين الأسود والأبيض المتوسط، وسنقلل خلافاتنا للحد الأدنى".

وحول العلاقات التركية الروسية، اعتبر رئيس الوزراء التركي، أنَّ "بلاده كانت على حق (فيما يتعلق بموقف أنقرة من إسقاط الطائرة الروسية)، إلا أنَّ العداء بين الدول لا يستمر إلى ما لا نهاية".