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رئيس الوزراء التركي: نسعى لتطوير علاقاتنا مع مصر

12/7/2016

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع كافة دول المنطقة بما فيها مصر والعراق وسوريا.

جاء ذلك أمس الاثنين خلال كلمة له في افتتاح الدورة التعليمية السابعة عشرة بـ "أكاديمية السياسيين"، التي تنظمها رئاسة البحث والتطوير في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف يلدريم "سنطور علاقاتنا مع جيراننا، ولا توجد أسباب كثيرة تدعو لتدهور علاقاتنا وصراعنا، مع دول المنطقة بما فيها العراق وسوريا ومصر، بل ثمة أسباب كثيرة لتطويرها، وسنمضي قدما بذلك إن شاء الله".

وتابع "من اليوم فصاعدا، سنطور علاقاتنا مع كافة البلدان المحيطة بالبحرين الأسود والأبيض المتوسط، وسنقلل خلافاتنا للحد الأدنى".

وحول العلاقات التركية الروسية، اعتبر رئيس الوزراء التركي، أنَّ "بلاده كانت على حق (فيما يتعلق بموقف أنقرة من إسقاط الطائرة الروسية)، إلا أنَّ العداء بين الدول لا يستمر إلى ما لا نهاية".

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