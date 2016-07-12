تعرف على أكثر المشاهير ربحا في العالم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أعلنت مجلة "فوربس"، تصدّر المغنية الأمريكية "تايلور سويفت" لائحة المشاهير الأكثر ربحا للعام الحالي، بدخل بلغ 170 مليون دولار أمريكي.

وحسب اللائحة التي نشرتها المجلة المهتمة بتصنيفات المشاهير، يُعتقد أن سويفت البالغة 26 عاماً، حصلت على ما يقارب 170 مليون دولار من عائدات ألبومها الغنائي "1989" الذي أصدرته العام الفائت، وجولتها العالمية التي أحيت خلالها العديد من الحفلات في مناطق مختلفة من العالم.

وجاءت الفرقة البريطانية "وان دايريكشين" التي تضم كل من "هاري ستيل"، "لويس توملينسون"، و"ليام بين"، و"نييل هورن"، ثانيا في القائمة بعدما بلغت عائداتها حوالي 110 مليون دولار، في حين حقق ألبومها "ماد إن إم" مبيعات وصلت إلى 2.5 مليون دولار.

وحلّ الكاتب الأمريكي "جيمس بيتيرسون" في المركز الثالث بدخل بلغ 95 مليون دولار.

كما ضمت قائمة العشرة الأكثر ربحاً للمجلة أسماء مشاهير على غرار المقدم التلفزيوني الدكتور فيل ماكغرو، واللاعبين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى المطربة "أديل"، والكوميدي "كيفين هارت"، والمذيع "هاورد ستيرن".

يذكر أن مجلة فوربس تصدر سنوياً قائمة لأكثر المشاهير ربحا في العالم، حيث جاءت قائمة العام الحالي كالآتي:

تايلور سويفت – 170 مليون دولار

وان دايريكشين – 110 مليون دولار

جيمس بيتيرسون – 95 مليون دولار

الدكتور فيل ماكجرو/كريستيانو رونالدو – 88 مليون دولار

كيفن هيرت – 87.5 مليون دولار

هاورد ستيرم – 85 مليون دولار

ليونيل ميسي – 81.5 مليون دولار

أديلا – 80.5 مليون دولار

روش ليمبوغ – 79 مليون دولار