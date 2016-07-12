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بالفيديو: فتيات الإسكندرية يحولن "الموتوسيكل" إلى تاكسي

12/7/2016

استبدلت شركة خاصة ناشئة في مصر "التاكسي" سيارات الأُجرة التقليدية، "بالموتوسيكل" الدراجة النارية، لنقل الركاب سريعا في مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن البلاد.

وتقدم شركة (كابي) التي تأسست العام الماضي لعملائها وسيلة مواصلات أسرع وأرخص في مدينة تعاني من زحام مروري.

وفي بلد تشيع فيه مسألة التحرش الجنسي تتردد نساء كثيرات في استخدام سيارات الأُجرة التي عادة ما يقودها رجال.

ويزيد عدد النساء اللائي يعملن قائدات دراجات نارية في شركة كابي حاليا من أجل جذب مزيد من الفتيات والنساء إلى استخدام تلك الخدمة.

وتُقدر النساء أيضا خيار استخدام خدمة كابي في حالة أن تكون امرأة أخرى هي التي تقود الدراجة النارية.

وكما هو الحال بالنسبة لعملاء سيارات الأُجرة يحجز عملاء الدراجات النارية الأُجرة جولاتهم عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية أو مركز خدمة عملاء.

وتقول شركة كابي إنها توفر وقت ومال عملائها حيث أن حجم الدراجات النارية يسمح لها بالمراوغة عبر شوارع مغلقة وزحام مروري كما أن تكلفتها تقدر بربع ما يدفعه العميل في ذات الرحلة لسيارة أُجرة تقليدية.

وتأمل الشركة أن تتوسع وتمد خدماتها للقاهرة في المستقبل القريب.

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(الجزيرة)
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