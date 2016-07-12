الخارجية المصرية: نتنياهو خصص مصورا لتوثيق كل تحركات شكري

نتنياهو وشكري أثناء متابعة المباراة

نقلت صحيفة الشروق المصرية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد ، قوله إن الوزير سامح شكري لم يشاهد مباراة نهائي بطولة أمم أوروبا في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما زعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزارء الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن أبوزيد بعث برسالة إلى رئيس تحرير "الشروق" توضيحا لما ورد في مقال له بعنوان "شكري ونتنياهو وكرة القدم وحرب الرموز" : إن الوزير كان مدعوا على مباحثات وعشاء، وإن نتنياهو أتى بمصور ليدون كل ما يحدث في المنزل، وبعد انتهاء المباحثات طلب نتنياهو المرور أمام شاشة التليفزيون لمعرفة نتيجة المباراة بين فرنسا والبرتغال، وكان معه الوزير شكري في طريق الذهاب إلى باب الخروج للمغادرة" بحسب ادعاءه.

وكانت صورة الوزير المصري برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي خلفيتهما شاشة تنقل مباراة كرة القدم بين فرنسا والبرتغال قد أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن السياسي بوجه عام.