الجزيرة تبث مناظرة بين 10 مرشحين لخلافة بان غي مون

10 مرشحين لخلافة بان غي مون

تبث شبكة الجزيرة الإعلامية أول مناظرة تلفزيونية دولية مباشرة بين عشرة مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية العامة بنيويورك.

وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي "بان غي مون" نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن يتولى الأمين العام الجديد مهام منصبه بداية 2017.

وتأتي المناظرة تحت عنوان "قيادة الأمم المتحدة: حوار دولي مفتوح مع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة". وستبث الجزيرة، بصفتها الشريك الإعلامي الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة، المناظرة على منصاتها الرقمية وصفحات قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها قنوات الجزيرة الإنجليزية والإخبارية والبلقان والجزيرة مباشر. كما تبث المناظرة مباشرة على صفحة الجزيرة الإنجليزية على موقع يوتيوب، وعبر خدمة فيسبوك للبث الحي، كما تمنح الجزيرة إمكانية نقل المناظرة حية عبر تلفزيون الأمم المتحدة، والمحطات والفضائيات الأخرى الراغبة في بثها في مختلف أنحاء العالم.

وأطلق موقع الجزيرة الإنجليزية صفحة إلكترونية خاصة بالمناظرة، تعرض مقالات رأي وتحليلات تتناول الحدث، وتتيح للمتصفحين التفاعل وطرح أسئلتهم وتعليقاتهم بالتزامن مع بث المناظرة التلفزيونية، كما ستنشر على الصفحة مقاطع فيديو وصورا ينقلها صحفيو الجزيرة من عين المكان، وتعرض تغريدات وتغطية حية على موقعي فيسبوك وتويتر. كما يمكن للمتابعين المشاركة عبر طرح أسئلتهم وتعليقاتهم عبر الوسمين #AJUNdebate و #UNSGcandidates.

وسيدير مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية "مايك هانا" حواراً افتتاحياً يسبق المناظرة مدته نصف ساعة، يبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك (الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة). فيما يتولى "جيمس بايز" و"فولي باه"، إدارة المناظرة الرئيسية من القاعة الكبرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مدعوين من بينهم دبلوماسيون، ومراقبون، وممثلو الدول الأعضاء، وعدد من موظفي المنظمة (المناظرة تبدأ 18:30 توقيت نيويورك).

وسيتم تقسيم المترشحين العشرة إلى مجموعتين، تشارك كل مجموعة منهما في مناظرة منفصلة، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: فانيسا بوسيتش المتحدثة السابقة باسم البرلمان الكرواتي، وأنتونيو غوتيرس رئيس الوزراء البرتغالي السابق والمفوض السامي لشؤون اللاجئين سابقاً، وسوزانا مالكورا وزير الخارجية الأرجنتينية، وفوك جيرميك وزير خارجية صربيا السابق، ونتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء السابقة بمولدوفا. فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من: هيلين كلارك رئيسة الوزراء النيوزليندية السابقة ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودانيلو تورك رئيس سلوفينيا السابق، وكرستينا فيغوريس الدبلوماسية الكوستاريكية، وإغور لوكسيتش وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، وإرينا بوكوفا المديرة الحالية لمنظمة اليونيسكو.

وقال جايلز تريندل، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية بالوكالة، تعليقاً على المناظرة: " نحن سعداء بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإتاحته لنا هذه الفرصة المهمة لطرح الأسئلة على المتنافسين لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، فرسالة الجزيرة منذ انطلاقتها كانت إيصال المعلومة والاستماع لقصص الناس ومنح منبر للمهمشين".

وكانت منظمة الأمم المتحدة، ضمن إجراءات التطوير التي عرفتها الجمعية العامة، قد أعلنت لأول مرة أسماء المترشحين لشغل منصب الأمين العام، على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمعية العامة.