أسعار النفط تقفز أكثر من 4 بالمائة

قفزت أسعار عقود النفط أكثر من 4 بالمائة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء وسط مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن كانت هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن بيانات ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ستظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التولي إضافة إلى تراجع الدولار ومكاسب في أسواق الأسهم.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.12 دولار أو 4.56 بالمئة إلى 48.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.94 دولار أو 4.33 بالمئة إلى 46.70 دولار للبرميل.