أردوغان يواجه ميسي في مباراة كرة قدم

أردوغان خلال مباراة كرم قدم سابقة

تستضيف محافظة أنطاليا الساحلية التركية الأسبوع المقبل مباراة كرة قدم خيرية يتنافس فيها عدد من نجوم اللعبة والشخصيات العالمية، ومن بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

ونقل موقع "ترك برس" عن صحيفة غونيش التركية، أنه من المتوقع أن يحضر المباراة التي تنظمها مؤسسة خيرية السبت المقبل ما يقارب 33 ألف مشاهد، وسيُخصّص ريع المباراة لدعم تعليم الأطفال في أفريقيا وفق بيان للمؤسسة.

ومن جهتها، صرحت مؤسسة صامويل إيتو الخيرية في بيان لها نُشِر السبت الماضي بأن ريع المباراة سيخصص لدعم تعليم الأطفال في أفريقيا.

وأعلن رئيس بلدية أنطاليا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن أردوغان قبل دعوة المؤسسة الخيرية، وأنه سيشارك في اللعب في المباراة.

وفي هذا السياق، تشير الصحيفة إلى أنه من بين المشاركين في المبارة الأورغوياني لويس سواريز والأرجنتيني دييغو مارادونا والإيطالي فرانشيسكو توتتي والغاني مايكال إيسيان وأفيباني تشافي هيرنانديز والنيجيري جي-جي أوكوتشا والتوغولي بيير إيميريك أوباميانغ واللاعب التركي أردا توران و والأسطورة مارادونا، والبرازيلي نيمار، والإسباني إنيستا، والبلجيكي هازارد، والأوروغوياني سواريز.

ومن الجدير ذكره أن اللاعب الكاميروني صامويل إيتو يلعب اليوم ضمن فريق أنطاليا سبور التركي، وقد سميت المؤسسة نسبة إليه عام 2006 كمؤسسة غير ربحية ناشطة في الأساس لصالح القارة الأفريقية.