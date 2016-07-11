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25.5 مليون يورو حصيلة تتويج البرتغال بـ"يورو2016″

11/7/2016

تحصل المنتخبات المشاركة في النهائيات على 192 يورو ـ رويترز

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا)، حصول المنتخب البرتغالي على مبلغ 25  مليونا و500 ألف يورو، نظير تتويجه بلقب كأس الأمم الأوربية، بينما حصل وصيفه المنتخب الفرنسي على مبلغ 23 مليونا و500 ألف يورو.

ووفقًا لموقع يويفا على الإنترنت، تحصل كافة المنتخبات المشاركة على 192 مليون يورو، بواقع 8 ملايين يورو لكل فريق، بخلاف مليون يورو عن كل فوز، و500 ألف يورو عن كل تعادل في مباريات دور المجموعات.

ويحصل كل منتخب يشارك في دور الستة عشر على  مليون ونصف مليون يورو، يضاف إليها مليونين و500 ألف يورو لكل منتخب شارك في دور الثمانية و4 ملايين يورو لكل منتخب شارك في المربع الذهبي.

ويحصل الفائز باللقب على ثمانية ملايين يورو إضافية، فيما يحصل الوصيف على خمسة ملايين يورو.

وخلال مباريات الدور الأول، وزعت 36 مليون يورو هي إجمالي مكافآت الفوز والتعادل على المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور بواقع 6 ملايين يورو في كل من المجموعات الست.

وتوجت البرتغال بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو2016″، مساء الأحد، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها على المستضيفة فرنسا، بهدف نظيف في الوقت الإضافي من المباراة النهائية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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