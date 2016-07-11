14 لاعبا من أصول أفريقية خاضوا نهائي اليورو

ضمت قائمة المنتخب الفرنسي 11 لاعبا من أصول أفريقية ـ رويترز

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم في نسختها الخامسة عشرة، والتي أقيمت في فرنسا وجود 14 لاعبا من أصول أفريقية في قائمة منتخبي فرنسا والبرتغال، والتي انتهت بفوز الأخير، وتتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت الغلبة في إجمالي اللاعبين المجنسين، والذين تعود أصولهم إلى القارة السمراء إلى 11 لاعبا من فرنسا، مقابل ثلاث لاعبين بالبرتغال.

ففي فرنسا نجد ستيف مانداندا هو حارس مرمى من أصل كونغولي يلعب لفريق مارسيليا الفرنسي، ويعد الحارس الثاني لمنتخب فرنسا بعد الحارس الأساسي هوجو لوريس.

وباتريس إيفرا هو ظهير أيسر يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، ويعد من مواليد 15 مايو/ أيار 1981 في العاصمة السنغالية "داكار".

ونجد إلياكيم مانغالا قلب دفاع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، وهو من أصول كونغولية، ولكنه من مواليد فرنسا.

أما عادل رامي فهو من أصول مغربية ويلعب حاليا في صفوف نادي إشبيلية الإسباني، ونجد كذلك صامويل أومتيتي لاعب ليون ذي الأصول الكاميرونية حيث ولد في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ونجد بكاري سانيا الذي ولد في عام 1983 في مدينة سين في فرنسا، ولكنه من أصل سنغالي، بينما بول بوغبا من أصول غينية، ونجد كذلك بليز ماتويدي من أصول أنغولية، بينما نجولو كانتي من أصول مالية.

أما موسى سيسوكو فهو من أصول مالية، بينما ديمتري باييت من مواليد جزيرة ريونيون التابعة جغرافيا للقارة السمراء.

وفي صفوف المنتخب البرتغالي، نجد لويس ناني الذي تعود أصوله إلى الرأس الأخضر، بينما الثنائي ايدر لوبيز، ودانيلو بيريرا تعود أصولهما إلى غينيا بيساو.