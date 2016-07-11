هآرتس: السيسي يمهد لدعوة نتنياهو لزيارة مصر

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين إن إرسال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير خارجيته إلى تل أبيب يظهر مستوى جديدا من العلاقات أكثر قربا للتطبيع السياسي بين مصر وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الأهمية تكمن في أن السيسي أرسل وزير خارجيته وليس وزير استخباراته إلى إسرائيل على غرار ما كان يفعله الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكري لم يقدم مبادرة للسلام ولم يعرض مؤشرات لإعادة إطلاق المفاوضات أو جدولا زمنيا لذلك.

وتابعت " كما أنه حتى لم يتحدث عن مصر كوسيط رسمي؛ وقد أشار ببساطة إلى اجتماعاته في 29 حزيران/يونيو مع المسؤولين الفلسطينيين ونوايا مصر لاستكمال محادثات رام الله مع الجانب الإسرائيلي".

وذكرت الصحيفة أن السيسي قرر فيما يبدو فتح قناة سياسية عامة مع إسرائيل يمكن أن تسفر في نهاية المطاف عن دعوة رئاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن " لمصر وإسرائيل مصالح مشتركة بعضها فقط يتعلق بالأمن. وبطبيعة الحال فإن التعاون الأمني والاستخباراتي لا يتطلب مشاورات على مستوى وزراء الخارجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر تعتقد، وهي محقة في ذلك، أن لإسرائيل نفوذا في إثيوبيا، وإذا لم تكن قادرة على وقف بناء السد، فهي على الأقل قادرة على إقناع إثيوبيا بالتنسيق لتقاسم المياه مع القاهرة حتى لا يتضرر اقتصاد مصر".

واعتبرت أن "هذا ربما يكون السبب في توقيت زيارة شكري، بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة من جولته الأفريقية، لمعرفة ما إذا كانت لديه أية أخبار جيدة للمصريين. فمصر بحاجة إلى هذه المعلومات للإعداد لمؤتمر وزراء خارجية وادي النيل الذي سينعقد الخميس القادم في أوغندا."

وتابعت الصحيفة " كما أن مصر بحاجة إلى دعم إسرائيل لمواجهة أي نوايا أمريكية لسحب قوات حفظ السلام الدولية من سيناء، وهي خطوة تعتبرها مصر استسلاما للإرهاب".

وأضافت أن القاهرة "مهتمة للغاية أيضا باستئناف العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الذي يتيح لتركيا أن تكون مورّدا رئيسيا للسلع الاستهلاكية ومواد البناء إلى غزة. فدخول تركيا يجعل مصر في أفضل الأحوال في وضع غير مريح، تواصل فيه إغلاقا رسميا لغزة ، بينما تصبح تركيا حليفا لحماس، وهذه المرة بموافقة من إسرائيل".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه "لتغيير هذه المعادلة، فإنه يتعين على مصر تنسيق سياستها المدنية بالنسبة لغزة مع إسرائيل والسعي للتوصل إلى اتفاق مصالحة في القريب العاجل بين حماس وفتح حتى يتسنى للقاهرة فتح معبر رفح بين غزة ومصر."

وختمت الصحيفة بأن " كل هذه أمور كبيرة الأهمية لا يمكن أن تحلها زيارة خاطفة لوزير خارجية مصري لإسرائيل. ولكن توسيع خريطة المصالح السياسية الإسرائيلية المصرية، في ظل حافز اقتصادي في الخلفية في مجال الغاز الطبيعي، هو تطور رئيسي."

وشددت الصحيفة على أن " هذا يتطلب سياسة إسرائيلية مرنة وحكيمة، مع تدابير لبناء الثقة تجاه الفلسطينيين، وهو أمر يتمتع في هذا الوقت بقيمة استراتيجية في العلاقات مع مصر والدول العربية الأخرى."