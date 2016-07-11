مزاد لبيع قفازي محمد علي

محمد علي في مباراة ملاكمة- أرشيفية

طرح درع واق لمنطقة العانة ارتداه الملاكم "جو فريزر" حين هزم محمد علي في نزال على لقب بطل العالم للوزن الثقيل في مزاد اليوم الاثنين ومعه قفازان ارتداهما علي في النزال الذي أقيم عام 1971 ووصف بأنه "نزال القرن".

وقال كين جولدين مالك دار غولدن للمزادات في راناميد بنيوجيرسي إن من المتوقع بيع الدرع الواقي للعانة مقابل عشرة آلاف دولار بعد أن وصلت عروض تتجاوز الحد الأدنى للسعر المحدد بخمسة آلاف دولار.

وأضاف غولدن أن الدار لم تصلها أي عروض للقفازين اللذين يتوقع بيعهما بأكثر من مليون دولار.

وسيختتم المزاد بعملية مزايدة علنية في الرابع من أغسطس آب.

وقال غولدن لرويترز "اعتاد الناس التندر على طرح واقي منطقة العانة في مزادات بوصفه نموذجا لشيء مشين. لدينا هنا أحدها معروض للبيع."

وعرضت التذكارات للبيع بعد شهر واحد من وفاة علي في مستشفى بولاية أريزونا عن 74 عاما. وتوفي فريزر عام 2011.

ولم يكن أي من الملاكمين الراحلين قد خسر أي نزال قبل لقائهما في الثامن من مارس/آذار 1971 في قاعة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك. وحقق فريزر الفوز بإجماع آراء الحكام بعد 15 جولة.

وقال جولدين إن فريزر أهدى الدرع الواقي بعد النزال لأحد مساعدي المدرب وهو ديفيد وولف الذي كان حاضرا في جميع النزالات الثلاث التي خاضها فريزر ضد علي. ومضى وولف بعد ذلك ليصبح مدير أعمال الملاكم راي مانشيني وآخرين.

وعثر على الواقي في شقة وولف في نيويورك بعد وفاته عام 2009.

ووضع الحد الأدنى لبيع الدرع الواقي عند خمسة آلاف دولار ولبيع القفازين بربع المليون دولار.

وقال غولدن "بيعت قفازات مماثلة لعلي بملايين. كان هذا قبل وفاته".