ماي تتولى رئاسة وزراء بريطانيا (الأربعاء) فمن هي ؟

تيريزا ماي مرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا

ينتظر أن تتولى تيريزا ماي رئاسة وزراء بريطانيا ويصفها أنصارها بأنها خير من يقود البلاد في مرحلة الخروج من الاتحاد الأوربي.

وقال ديفد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا بعد غد الأربعاء ليفتح الطريق أمام وزيرة الداخلية تيريزا ماي لخلافته في المنصب في اليوم نفسه.

ماي واحدة من أكثر أعضاء الحكومة البريطانية خبرة وكانت تفضل البقاء في الاتحاد الأوربي إلا أن دعمها خلال الحملة التي جرت الشهر الماضي قبل الاستفتاء الذي أجري بشأن البقاء أو الانفصال عن الاتحاد الأوربي كان محدودا. ومنذ ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي وهي تقول بشكل واضح "الانفصال عن الاتحاد الأوربي يعني الانفصال عنه".

وأصبحت ماي المرشحة الوحيدة في السباق لخلافة ديفد كاميرون في قيادة حزب المحافظين بعد انسحاب منافستها الوزيرة بوزارة الطاقة أندريا ليدسوم.

وفيما يلي حقائق عن ماي وأبرز تصريحاتها..

* كيف وصلت لما هي عليه؟

ماي ابنة قس في كنيسة انجلترا ودرست الجغرافيا في جامعة أكسفورد وعملت في البنك المركزي بعد الانتهاء من دراستها. عملت ماي كمستشارة مالية في جمعية خدمات الدفع مقاصة قبل أن تصبح نائبة بالبرلمان عن ميدينهيد غربي لندن في عام 1997.

أصبحت رئيسة لحزب المحافظين في عام 2002 وتولت منصب وزيرة الداخلية منذ 2010. وبحلول الشهر المقبل ستكون هذه أطول فترة لمسؤولة في هذا المنصب منذ قرن.

وقالت عندما أعلنت ترشيح نفسها لمنصب رئيس الوزراء "لست سياسية من محبي الظهور. لا أجري الكثير من المقابلات التلفزيونية ولا أتحدث مع الناس على الغداء ولا أحتسي الخمر في حانات البرلمان. أقوم بالعمل المطلوب مني فحسب."

* ماذا قالت عن الخروج من الاتحاد الأوربي؟

30 من يونيو/حزيران- "الانفصال عن الاتحاد الأوربي يعني الانفصال عنه. نُظمت الحملة الانتخابية وخضناها وأُجري التصويت وكانت نسبة الإقبال على التصويت مرتفعة وأصدر الناس قرارهم. يجب ألا تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد الأوربي ولا محاولات لإعادة الانضمام له عبر باب خلفي ولا إجراء استفتاء آخر".

الثامن من يوليو/تموز- "يجب ألا نصنف الناس إلى مؤيدين للانفصال عن الاتحاد الأوربي وداعين للبقاء فيه الآن. أمامنا مهمة يجب القيام بها للوصول إلى أفضل اتفاق ممكن بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي. وموقفي واضح بشأن إنجاز الخروج من الاتحاد الأوربي".

* ماذا قالت عن تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوربي؟

30 من يونيو/حزيران- "يجب ألا يكون هناك قرار لتفعيل المادة 50 لحين الاتفاق على استراتيجية التفاوض البريطانية وهو ما يعني أنه يجب ألا يتم تفعيل المادة 50 قبل نهاية هذا العام".

* ماذا قالت عن السوق الأوربية المشتركة والتجارة وحرية الحركة؟

"يجب أن يكون موقفنا واضحا بأنه في المستقبل المنظور يجب ألا يحدث أي تغيير على الإطلاق في العلاقات التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأووبي أو أي أسواق أخرى."

الثالث من يوليو/تموز- "لكن المهم بالنسبة لنا هو التوصل للاتفاق المناسب. اتفاق يتعلق بضبط حرية الحركة وكذلك بضمان التوصل لأفضل اتفاق ممكن بخصوص التجارة والبضائع والخدمات".

30 من يونيو/حزيران- "أريد أن أوضح أننا حين نجري مفاوضاتنا يجب أن تكون الأولوية للسماح للشركات البريطانية بتجارة البضائع والخدمات في السوق الموحدة وكذلك لاستعادة سيطرتنا على عدد الأشخاص الذين يحضرون إلى هنا من أوربا".

الثالث من يوليو/تموز- "موقفي واضح تماما بأن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي يمثل رسالة قوية جدا من الشعب بأننا لن نسمح باستمرار حرية الحركة مثلما يحدث حتى اليوم".

الثالث من يوليو/تموز- "يجب أن نسيطر على حركة الأفراد الوافدين على المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي. لا أزال أعتقد أن علينا خفض الهجرة إلى مستويات محتملة".

* ماذا قالت عن الاقتصاد البريطاني؟

30 من يونيو/حزيران- "يجب ألا نسعى للوصول إلى فائض في الموازنة بنهاية دورة البرلمان. إذا كان هناك خيار قبل عام 2020 بين المزيد من خفض الإنفاق وزيادة الاقتراض والضرائب فيجب أن نعطي الأولوية لتفادي زيادة الضرائب إذ أن ذلك سيعطل الاستهلاك والتوظيف والاستثمار".

11 من يوليو/تموز- "خلال الأسابيع المقبلة سأحدد كيفية التعامل مع الاقتصاد خلال هذه الفترة من عدم اليقين وللسماح للاقتصاد بالنمو في مختلف النواحي وللتعامل مع الإنتاجية وهي مشكلة تعاني منها بريطانيا منذ وقت طويل ولخلق المزيد من فرص العمل برواتب جيدة وللتفاوض على أفضل شروط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ولتشكيل دور جديد لنا في العالم".

* الدفاع وقوة الردع النووي البريطانية ؟

الرابع من يوليو/تموز- "حكومة المحافظين التي سأقودها ستعطي الأولوية لسياسة دفاعية قوية. من مصلحتنا القومية أن نحافظ على ما تعد أهم قدرة أمنية ودفاعية في أوربا مع التزامنا بإنفاق اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع".

"على وجه الخصوص علينا الحفاظ على قوة الردع النووي المستقلة. من الجنون التفكير ولو للحظة واحدة في التخلي عن قوة الردع النووي البريطانية المستقلة".

* الضرائب

11 من يوليو/تموز- "لا يهم بالنسبة لي إن كنت أتعامل مع شركة أمازون أو جوجل أو ستاربكس.. فعلى كل شركة واجب لدفع مقابل. عليك دين لمواطنيك. عليك مسؤولية لدفع ضرائب. لذا فإني حين أتولى رئاسة الوزراء سأتصدى للأفراد والشركات الذين يتهربون من الضرائب".

* الحياة الشخصية

ماي مصابة بالنوع الأول من داء السكري وتحتاج إلى حقن الإنسولين عدة مرات في اليوم. وتصف نفسها بأنها مسيحية ملتزمة، وتملك أكثر من مئة كتاب في فن الطهو.

وقالت "لا أحب الخوض في حياتي الشخصية. لم نرزق بأبناء وتعايشنا مع الأمر ومضينا قدما. أتمنى ألا يعتقد أحد أن ذلك أمر ذو أهمية. ما زال بإمكاني التعاطف مع الناس وفهمهم وأهتم بالعدالة ومنح الفرص".