طرفا النزاع في جوبا يعلنان وقف إطلاق النار

سلفا كير وريك مشار في مؤتمر صحفي /أرشيفية

استجاب طرفا النزاع في جنوب السودان الاثنين إلى دعوات المجتمع الدولي وأعلنا وقف إطلاق النار بعد أربعة ايام من المعارك الدامية في العاصمة جوبا بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وقوات حركة التمرد السابقة الموالية لنائبه ريك مشار.

وبالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بفرض "حظر فوري على الأسلحة" الموجهة إلى جنوب السودان و"عقوبات محددة" جديدة على مثيري الاضطرابات.

وأعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في بيان تلاه عبر التلفزيون العام "جدد الرئيس التزامه بتطبيق محتوى اتفاق (السلام الموقع في 26 من آب/أغسطس 2015) نصا وروحا وأصدر مرسوما يأمر بوقف المعارك بأثر فوري" بدءا من الساعة 18،00 بالتوقيت المحلي (15,00 تغ).

وبحسب المرسوم فإن كافة قادة الجيش الحكومي تلقوا "الأمر بوقف إطلاق النار وتنفيذ ما جاء في المرسوم ومراقبة قواتهم وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم".

وبعيد ذلك بقليل أمر نائب رئيس جنوب السودان والزعيم السابق للمتمردين رياك مشار قواته بوقف إطلاق النار.

وقال مشار في حديث مع إذاعة "اي راديو جوبا" "أقول لكل القوات التي قاتلت ودافعت عن نفسها أن عليها أن تحترم وقف إطلاق النار والبقاء حيث هي في الوقت الحاضر" موضحا أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الاثنين ابتداء من الساعة 20،00 (17،00 تغ).

وتشهد جوبا منذ مساء الجمعة معارك عنيفة بين القوات الموالية لكير وقوات نائبه مشار. وتبادل الطرفان الاثنين القصف بالمدفعية الثقيلة قرب المطار (شمال شرق) وفي حي تومبينغ (وسط)، بحسب مصدر دبلوماسي غربي.

وأوقعت المعارك "أكثر من 300 قتيل" يوم الجمعة وحده، بحسب الوزير ماكوي. ولم تتوفر أية حصيلة عن الأيام التالية في حين قتل عنصران صينيان من قوة الأمم المتحدة ب "قنبلة" أصابت الأحد عربتهما المدرعة التابعة للمهمة.

وتزامنت المعارك مع الذكرى الخامسة لاستقلال جنوب السودان، وأثارت مخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع في كل أنحاء البلاد التي مزقتها منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 حرب أهلية مدمرة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وإزاء استمرار المعارك الاثنين حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي على "تعزيز مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان" وذلك خصوصا بتزويدها بمروحيات قتالية.

وكان المجلس طلب الأحد من الدول المجاورة لجنوب السودان المساعدة في وقف القتال وزيادة مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية.