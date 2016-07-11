شاهد: نشطاء يعتبرون هذا الهدف الأجمل في يورو 2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هدف اللاعب السويسري شيردان شاكيري الذي أحرزه في شباك بولندا في دور الستة عشر ببطولة أمم أوربا ووصفوا الهدف بأنه الأجمل خلال البطولة التي انتهت الأحد بتتويج البرتغال.

وكان شاكيري قد أحرز الهدف في الدقيقة 82 من عمر المباراة من ركلة خلفية من عند حافة منطقة الجزاء لتبلغ المباراة ذروة الإثارة.

وانتهت المباراة بفوز بولندا 5-4 على سويسرا بركلات الترجيح لتتأهل لدور الثمانية في بطولة أوربا.

وحصل شاكيري على لقب أفضل لاعب في المباراة ووقتها قال "إن الهدف لا يعني الكثير الآن بعد الهزيمة المؤلمة".

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 24 عاما مؤتمرا صحفيا "إنها خيبة أمل كبيرة.. كان يمكن أن نحقق شيئا كبيرا "كان هدفا جميلا وأفخر دائما بالتسجيل لبلادي. لكننا خرجنا".