شاهد: مسيرة على ضفاف المسيسيبي ضد انتهاكات الشرطة بحق السود

شارك أكثر من ألف متظاهر في مسيرة تحت عنوان "أرواح السود مهمة" في مدينة ممفيس بولاية تينيسي واحتلوا جسر نهر المسيسيبي مساء أمس الأحد، وعلقوا حركة السير بشكل مؤقت.

وتوقفت حركة السير على الجانبين حتى تم تفريق المتظاهرين بعد نحو أربع ساعات.

وذكرت محطمة "دبليو أم سي" التلفزيونية أن مدير إدارة شرطة ممفيس المؤقت مايك رالينغز سار مع المتظاهرين في وقت سابق في وسط المدينة، فضلا عن التحدث إليهم.

وفي وقت لاحق، أبلغ رالينغز المراسلين على الجسر بأنه يريد السلام في المدينة، وذلك قبل أن يتم تفريق المتظاهرين

وتكررت في الفترة الأخيرة حوادث قتل الأمريكيين السود على يد الشرطة، كان أخرها عملية قتل مواطن أسود على يد الشرطة في ولاية لويزيانا وتم توثيقها بالفيديو.

وتسببت سلسلة أعمال القتل البارزة على أيدي الشرطة ضد مواطنين من أصول أفريقية في احتجاجات واسعة بدءا من فيرغسون بولاية ميزوري إلى بالتيمور ونيويورك.



