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شاهد: فتيات يتحدين الجاذبية ويحملن أجسادهن بأسنانهن

11/7/2016

"سافد إيردين" طفلة منغولية في التاسعة من عمرها، تتحدى هي وزميلاتها الجاذبية بخفة، إذ تستطيع كل واحدة منهن حمل كل وزن جسمها بواسطة أسنانها.

وتسمى هذه التدريبات "الفن المقدس" الذي تطور خلال القرن 13 في عهد الإمبراطور جنكيز خان. ويقتضي التدريب تمديد الجسم في أوضاع تتحدى الطبيعة.

ويقول "أورانغو" أحد مدربي الفن المقدس "عندما ترتفع الساق الأولى يصبح الجسم ثقيلا، ثم وببطء تقوم برفع الساق الثانية. يحتاج الأمر إلى ثني الركبتين. لا تثن كوعك. ارفع صدرك وحافظ على ركبتيك وقدميك في هذه الوضعية. أيضا حافظ على ذقنك ورأسك لأعلى وهذه هي الوضعية المناسبة".

وتقول "شاينيزول" إحدى المتدربات "أولا حلمي هو الحفاظ على ممارسة الحركات البهلوانية، لذلك يجب أن أتعلم لعدة سنوات. إنه حلم الشعب المنغولي، لتقديم الثقافة الوطنية المنغولية والفن في جميع أنحاء العالم. ولذلك أريد أن أكون أفضل مؤدية حركات بهلوانية في العالم".

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