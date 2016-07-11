شاهد: طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في طريقها إلى القاهرة

أقلعت الطائرة سولار إمبلس 2، وهي طائرة قيد التجربة تعمل بالطاقة الشمسية، من إشبيلية في طريقها إلى القاهرة اليوم الاثنين في المحطة قبل الأخيرة من جولتها العالمية.

وتعد هذه الرحلة الأخيرة للطيار أندريه بورشبرغ.

وكان الطيار برتران بيكار قد هبط بالطائرة في إشبيلية في 23 يونيو/ حزيران الماضي بعدما قام برحلة غير مسبوقة لمدة ثلاثة أيام عبر المحيط الأطلسي، في ختام جولة استمرت سبعين ساعة وبدأت من نيويورك الاثنين الماضي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم طائرة تعمل بالطاقة الشمسية بمثل هذه الرحلة بدون استخدام وقود ولا إحداث أي انبعاثات، حسبما قال منظمون.

وتتمتع الطائرة بأجنحة تزيد طولا على أجنحة الطائرة طراز بوينغ 747، كما أنها مزودة ب 17 ألف خلية شمسية تمد محركاتها بالطاقة وتشحن بطارياتها, وفي الليل تعمل الطائرة بالطاقة المخزنة.

بدأت الطائرة جولتها في مارس/ أذار 2015 من أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.