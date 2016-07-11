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شاهد: حاولا المزاح مع عاملة في محل فجاء الرد قاسيا

11/7/2016

أثنت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية على عاملة في أحد محلات الوجبات السريعة بعد ردها الحاسم على شابين أمريكيين لمزاحهما السخيف معها أثناء طلبهما مشروبا من المحل.

الشابان أقدما على القيام بـ "مقلب" قصدا من ورائه رصد ردة فعل موظفة في سلسلة مطاعم، يقتضي عملها تلقي الطلبات من المطعم من خلال خدمة الزبائن في السيارات، حيث قام السائق بإطلاق بوق السيارة المزعج في وجهها بينما كانت تتأهب لمناولته كوباً من المشروبات، غير متوقع ردة فعل الموظفة التي ألقت المشروب في وجهه.

ونشرت "ذي إندبندنت" القصة معلقةً: "لا تعض اليد التي تطعمك.، حيث أشادت بموقف الفتاة ووصفت الشابين "بالحمقى" لاستخدامهما البوق ذا الصوت شديد الإزعاج في وجه الفتاة التي كانت تحاول خدمتهما على أكمل وجه.

وقالت الفتاة وهي تقذف بالمشروب في سيارتهما: "لن تحصلا على الشراب".

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(الجزيرة)
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