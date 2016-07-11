شاهد.. تركيا: لم تتخذ خطوات بعد لتطبيع العلاقات مع مصر

نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الاثنين إن أنقرة لم تتخذ أي خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر.

وأضاف أن مصر الآن تدار من قبل نظام انقلب على الديمقراطية وهو ما أفسد العلاقات بين البلدين.

وتابع أن مسألة العلاقات تتعلق بالنظامين في مصر وتركيا ولا ترتبط بالشعوب.

وقال إن تركيا لا تقبل محاكمة الرئيس والنظام المنتخب ديمقراطيا في مصر.

وأدلى قورتولموش وهو أيضا المتحدث الرئيسي باسم الحكومة بهذا التصريح في مؤتمر صحفي في أنقرة.

ودعا قوتولموش النظام الحالي في مصر إلى إعادة النظر في ما وصفها "سياسة الأمر الواقع"، قائلا إنها لن تعود بالنفع على الدولة والشعب المصريين.