شاهد.. الورغي: لا آليات لفصل الدعوي عن السياسي في النهضة

قال عضو مجلس شوري حركة النهضة التونسية "جلال الورغي" في حواره لموقع الجزيرة مباشر عن كيفية الفصل بين السياسي والدعوى داخل حركة النهضة .

ليس هناك وضوح في الخطوات العملية لفصل الدعوي عن السياسي ولكن هناك قرار واضح بأننا كحزب سوف نتخصص في العمل السياسي والاجتماعي ونترك للقوى المجتمعية والاهلية العمل الدعوى والتربوي، بعيدا عن الصراع الحزبي.

وأضاف "الورغي": آليات الفصل ليست واردة حتى الآن، لأننا معنيون بأن نكون حزبا سياسيا يمارس العمل السياسي الحزبي بطريقة احترافية مهنية.

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