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شاهد: البرتغال تقتل أحلام فرنسا وتفوز بكأس أوربا لأول مرة

10/7/2016

بقذيفة مباغتة من اللاعب البديل إيدر لوبيز في الوقت القاتل، توج المنتخب البرتغالي لكرة القدم بلقبه الأول في البطولات الكبيرة ودون الفريق اسمه في السجل الذهبي لبطولات كأس الأمم الأوروبية بإحراز كأس النسخة الخامسة عشرة.

إثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الفرنسي  في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت أمس الأحد في فرنسا.

وحرم المنتخب البرتغالي المنتخب الفرنسي من الفوز بلقبه الأوربي الثالث  كما أصبح المنتخب البرتغالي عاشر فريق يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

ويدين المنتخب البرتغالي بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى حارس مرماه روي باتريسيو الذي تصدى للعديد من المحاولات الفرنسية الخطيرة قبل أن ينجح زميله البديل إيدر لوبيز في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 109 .

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين حيث شهد الشوط الإضافي الثاني هدف الفوز الثمين للبرتغال.

 

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