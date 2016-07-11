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شاهد: استقبال أسطوري للمنتخب البرتغالي في لشبونة

11/7/2016

استقبل آلاف من الجماهير بعثة المنتخب البرتغالي المتوج ببطولة أوربا لكرة القدم لدى وصولها إلى لشبونة اليوم الاثنين مرددين اسم "إيدر" الذي سجل هدف الفوز على فرنسا في الوقت الإضافي.

وبعد وصول البعثة إلى البرتغال على متن طائرة تحمل اسم أسطورة كرة القدم البرتغالية الراحل ايزيبيو وجه خمسة الاف مشجع التحية للمدرب فرناندو سانتوس والقائد كريستيانو رونالدو بعد أن قادا الفريق لأول لقب كبير.

ومن المقرر أن تلتقي البعثة بالرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قال إنه سيكرمهم على ما قدموه للبرتغال.

وأبلغ الرئيس محطة آر.تي.بي التلفزيونية "يجب أن أشيد بالجميع. سأحتفي بهم بمنحهم وسام الاستحقاق. والذي يمنح للمرة الأولى للمنتخب الوطني".

ومن المقرر أن يجوب الفريق شوارع لشبونة لاستعراض الكأس قبل أن يحتفل مع المشجعين في المنطقة المخصصة للجماهير بالعاصمة بعد أن عمت الاحتفالات الصاخبة البلاد في وقت متأخر من أمس (الأحد).

وأغدق لويز فيليبي سكولاري مدرب البرتغال السابق – الذي خسر أمام اليونان في نهائي بطولة أوربا 2004 – بالثناء على اللاعبين.

وأبلغ محطة (سبورت تي في) التلفزيونية "البرتغال استحقت الفوز باللقب منذ 2004. الليلة الماضية تمكنت البرتغال من استعادة اللقب الذي فقدناه في 2004".

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(الجزيرة)
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