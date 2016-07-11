شاهد: إغلاق برج إيفل بعد أعمال عنف لمشجعي كرة القدم

شعر زوار برج إيفل أشهر معالم العاصمة الفرنسية بخيبة أمل جراء إغلاق السلطات له اليوم (الاثنين) بعد أعمال عنف اندلعت أثناء الليل.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الأشخاص الذين حاولوا دخول "منطقة المشجعين" عند البرج لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة أوربا لكرة القدم لعام 2016 أمس الأحد تجنبا للتكدس والتدافع.

وأغلقت المنطقة التي يمكن لعشرات من مشجعي الألعاب المختلفة مشاهدة المباريات بها عن طريق شاشات خارجية عملاقة بعد الوصول لطاقتها الاستيعابية القصوى وهي 90 ألف شخص في الساعة 7 مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

وأثناء الشوط الثاني من المباراة استخدمت الشرطة مدافع المياه لإبعاد الذين حاولوا اقتحام المنطقة مجددا فيما أخمد رجال الإطفاء النيران التي شبت في دراجات وسيارة خارج منطقة المشجعين.

وقررت السلطات إغلاق البرج وشوهد الجنود الذين وصلوا إلى المنطقة اليوم يجوبون أنحاءها بينما انتظر السائحون المحبطون عند البوابة.

وقالت أمريكية تدعى جيسيكا برناردو قادمة من ميشيغان مع عائلتها وأصدقائها "الأمر محبط جدا لأننا خططنا لهذه الرحلة لتسعة أشهر لذلك كنت أتطلع لزيارته والآن لا يمكننا فعل ذلك".

ووصل إيمثياز سومر وعائلته من تورنتو الكندية على أمل زيارة البرج اليوم.

وقال "أشعر بالضيق. أنا هنا ليومين فقط، لذلك فإن الأمر مزعج. لكن من حسن الحظ أننا نستطيع التعامل مع الأمر". مضيفا أنه برغم الهجمات التي استهدفت باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل 129 شخصا لا تزال باريس مدينة تستحق الزيارة.

وقال "أثق تماما في مجتمعنا وشعبنا بشكل عام وأعتقد أننا عندما نكون أُسرة لا يمكننا أن نخشى أي شيء".

وفازت البرتغال على فرنسا التي استضافت البطولة في المباراة النهائية 1-0 أمس الأحد.