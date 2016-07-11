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شاهد: أوبرا "عنتر وعبلة" تستحضر الماضي لتواكب الحاضر

11/7/2016

احتضن كازينو لبنان أول أوبرا مغناة وفق منهج ورؤية ونص أعدت خصيصا في الكونسرفتوار اللبناني، والأوبرا مستوحاة من إحدى أشهر قصص الغرام في التراث البدوي.

 ووسط موسيقى ساحرة عزفتها الأوركسترا المتمكنة بقيادة المايسترو مارون الراعي والتي تأخذ بألباب الجمهور لتحلق به فوق رمال الصحراء ومضاربها تدور لوحات أوبرا "عنتر وعبلة" في إطار ساحر لم يكتف بإطلاق الرسائل الفنية والثقافية بل تخطاها ليعالج قضايا إنسانية كالتمييز العنصري والحرب وتجارة السلاح.

أوبرا "عنتر وعبلة" كتبها الأديب اللبناني أنطوان معلوف في تسعينيات القرن الماضي ولم تنفذ بالشكل الأوبرالي حتى هذا العام وقد وضع موسيقاها المايسترو مارون الراعي مؤسس برنامج إنتاج الأوبرا في الكونسرفتوار الوطني اللبناني. وهي من بطولة الفنان غسان صليبا أحد أبرز وجوه المسرح الغنائي في لبنان في دور عنتر فيما تقف أمامه السوبرانو لارا جوخدار في دور عبلة. وأسند الإخراج إلى ميرانا نعيم بالتعاون مع جوزيف ساسين.

وأقيم عرض الأوبرا في كازينو لبنان يومي الثامن والتاسع من يوليو/ تموز وسط حضور جماهيري كبير شمل مسؤولين حكوميين وعدد من الفنانين والسياسيين والدبلوماسيين والوجوه الاجتماعية البارزة.

ويقف وراء خروج هذا العمل إلى النور المنتج والرئيس التنفيذي لمؤسسة (أوبرا لبنان) فريد الراعي الذي يأمل أن تنتشر وتتطور تجربته محليا وعربيا.

وسبق عرض أوبرا (عنتر وعبلة) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع 2016.

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