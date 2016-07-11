شاهد: ألف شخص يشاركون في سباق الثيران بإسبانيا

شارك أكثر من ألف شخص في سباق الثيران اليوم الاثنين بمهرجان سان فيرمين ببامبلونا، في إسبانيا.

وعانى أربعة اشخاص من جروح وكدمات، إلا أن أحدا منهم لم يتعرض لنطحة ثور خلال خامس سباق للثيران بحسب ما ذكر مسؤولون طبيون إسبان.

وشارك أكثر من ألف شخص في السباق الذي أقيم في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش واستمر ثلاث دقائق.

وانزلق المتسابقون وعدد من الثيران ووقعوا خلال ركض مجنون عبر شوارع المدينة الضيقة المبلطة حتى حلبة مصارعة الثيران.

المهرجان الذي يستمر تسعة أيام وينتهي الخميس المقبل أصبح شهيرا بعد صدور رواية إرنست هيمنغواي عام 1926 "الشمس تشرق أيضا"، ويجذب المهرجان آلاف السياح الأجانب.