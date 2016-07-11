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شاهد: أفراس النهر تؤدي حركات بهلوانية خلال سيرك روسي

11/7/2016

يزن كل واحد منها أكثر من طن، وتمتلك أنيابا وقواطع يمكن استخدامها للقتال، ويعتبر من الكائنات العدوانية تجاه البشر، ولكن الرغم من ذلك لا تزال جزءا من عرض السيرك الروسي في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا.

إنها ثلاثة من أفراس النهر تبلغ من العمر عشرة أعوام (ذكر واحد زالت، واثنتين أنثى يانا وعايدة)، يقدمون عروضا ممتعة من خلال المشي على مقربة من الجمهور، ولعب الكرة والتدحرج على أنغام الموسيقى.

ومن المعروف أن أفراس النهر تخاف بسهولة حين تعيش في البرية، ولكن مدربها توفيك أخنودوف يقول إنها عرضه آمن تماما للمتفرجين، موضحا أن عرضه هو الوحيد من نوعه في العالم.

ويضيف أخنودوف أن أفراس النهر ذكية، ولديها شخصية لا ترغب أن يتحكم بها أحد، ولكنه يتملكهم منذ كانوا صغارا لا يتجاوزون العام الواحد، وهذا ما مكنه من تعليمهم خطوة بخطوة على حد قوله.

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(الجزيرة)
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