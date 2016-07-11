ترامب: أنا مرشح النظام العام وكلينتون ضعيفة

أعلن المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب (الاثنين) أنه يعتبر نفسه مرشح النظام العام، وذلك بعد نحو أسبوع على أعمال العنف بين السود والبيض في الولايات المتحدة.

وقال في خطاب ألقاه في فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا "علينا أن نحافظ على النظام العام على أعلى مستوى وإلا فإن بلدنا سيندثر".

وأضاف ترامب "أنا مرشح النظام العام وهيلاري كلينتون بالمقابل ضعيفة وغير فاعلة وتنصاع لمجموعات المصالح".

وتطرق ترامب إلى استخدام كلينتون لخادم غير مؤمن في مراسلاتها الإليكترونية عندما كانت وزيرة للخارجية. وقال بهذا الصدد "إما إنها كاذبة أو غير كفؤ على الإطلاق … شخصيا أعتقد أنها الاثنان معا".

وازدادت حدة التوتر بين الشرطة والسود إثر قتل عناصر من الشرطة شابين أسودين لم يكونا يشكلان خطرا عليهم. وردا على الحادثتين قام شاب أسود بقتل خمسة عناصر سود من الشرطة في دالاس انتقاما لمقتل الشابين الأسودين.

وغالبا ما يكرر ترامب دعمه لعناصر الشرطة الأمريكية، وكثيرا ما يتوقف في تنقلاته لأخذ صور مع الشرطيين الذين يقومون بحماية نشاطاته الانتخابية.

وقال "حان الوقت لوضع حد فوري للعداء المعلن ضد شرطتنا" مضيفا "إلا أن حادثتي القتل المأساويتين في لويزيانا ومينيابوليس (ولاية مينيسوتا) تؤكدان أنه لا يزال علينا عمل الكثير لكي يشعر الأمريكيون بالأمان".