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بلومبرغ: إسرائيل نفذت هجمات داخل سيناء بمباركة مصرية

11/7/2016

العلم الإسرائيلي على الحدود مع سيناء ـ أرشيف

نقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن مسؤول إسرائيلي سابق أن بلاده نفذت العديد من الهجمات بطائرات من دون طيار على أهداف للمسلحين في سيناء خلال السنوات الأخيرة، وذلك بمباركة مصرية على حد قول المسؤول الإسرائيلي.

وأضافت بلومبرغ أن المسؤول الإسرائيلي وافق على الحديث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للوكالة أن تقارب إسرائيل مع السيسي يسبق صعوده إلى الرئاسة، فعندما كان السيسي في منصب وزير الدفاع، مارست إسرائيل ضغوطا على أمريكا للإفراج عن مساعدات عسكرية بعد تعليقها بسبب الحملة التي شنها النظام على الإسلاميين. 

وأشار إلى أن الصفقة المحتملة لاستيراد مصر للغاز من إسرائيل سيأخذ العلاقات إلى مستوى أخر؛ حيث ستساعد إسرائيل مصر في تخفيف أزمة الطاقة حتى تتمكن مصر من الانتاج من حقها الخاص في البحر المتوسط.  

ونقلت الوكالة عن الجنرال يائير جولان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن التعاون المصري الإسرائيلي وصل إلى مستوى غير مسبوق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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