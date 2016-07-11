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بالصور: شكري ونتنياهو يتابعان نهائي "يورو 2016"

11/7/2016

وزير الخارجية المصري خلال متابعته نهائي "اليورو" مع نتنياهو

تابع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نهائي "يورو 2016″، مساء الأحد، بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقر إقامة الأخير بالقدس.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري سامح شكري تابعا معا نهائي اليورو في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس".

وتُوّج المنتخب البرتغالي، مساء الأحد، بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره الفرنسي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

وأضاف مكتب نتنياهو أن "متابعة النهائي الأوروبي تمت أثناء قيام شكري بعقد لقاء ثان مع نتنياهو والذي تخلله تناول الطعام".

ووصل شكري إلى إسرائيل يوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2007. ولم يعلن رسميا عن مدة زيارته.

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في القدس، قال إن زيارته لإسرائيل تأتي في سياق "رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق السلام في المنطقة".

من جانبه، قال نتنياهو، في المؤتمر الصحفي ذاته، إن معاهدة "كامب ديفيد" للسلام مع مصر، التي تم المصادقة عليها في العام 1979، هي "صخرة الاستقرار في منطقتنا".

وأضاف نتنياهو أن الزيارة تشكل دليلا على التغيير الذي حدث في العلاقات الإسرائيلية المصرية، بما في ذلك دعوة الرئيس السيسي المهمة إلى دفع عملية السلام، مع الفلسطينيين ومع الدول العربية على حد سواء".

وتبدو العلاقات المصرية الإسرائيلية في حالة جيدة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، في يونيو/حزيران 2014، وتم إعادة فتح سفارة لتل أبيب بالقاهرة، وإرسال سفير لمصر لإسرائيل بعد سحبه عام 2012، غير أن التطبيع الشعبي بين مصر واسرائيل لا يزال محل رفض.

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