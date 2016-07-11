إسرائيل ترفض اعتبار الأقصى مكانا إسلاميا لدى اليونسكو

المسجد الأقصى في القدس (أرشيف)

احتجت إسرائيل على نية وكالة (اليونسكو) تبني مشروع قرار أردني-فلسطيني يصنف المسجد الأقصى في القدس، على أنه "مكان إسلامي مقدس للعبادة".

وقال دوري غولد، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية: "مرة أخرى، تدرس اليونسكو تبني مشروع قرار أحادي حول البلدة القديمة في القدس، يتجاهل بالكامل الصلة التاريخية للشعب اليهودي مع عاصمتهم التاريخية" على حد زعمه.

وأضاف في نص الرسالة التي وجهها إلى 16 مديرا عاما، لوزارات خارجية الدول الأعضاء في لجنة التراث في اليونسكو:" إنه (مشروع القرار) يشير الى منطقة جبل الهيكل فقط باعتبارها مكان إسلامي مقدس للعبادة".

وتابع غولد، في الرسالة "أدعوكم إلى رفض هذا الجهد لتشويه التاريخ، والذي سيغضب أبناء الديانتين اليهودية والمسيحية، ويقوض مصداقية اليونسكو في المستقبل".

وتدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، شؤون المسجد الأقصى.

وتزعم إسرائيل أن المسجد الأقصى لا يجب اعتباره مكانا إسلاميا معتبرة إن المسجد الأقصى أقيم في المكان الذي أقيم فيه الهيكل اليهودي قبل هدمه حسبما تزعم.