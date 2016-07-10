نتنياهو "سعيد" بزيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل

نتنياهو قال إنه سيجتمع بشكري مرتين اليوم الأحد

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سعادته بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسرائيل اليوم الأحد.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية صباح الأحد "يسرني أن أحيطكم علماً، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيصل إسرائيل اليوم، وسألتقي به بعد الظهر، ومرة أخرى هذا المساء".

وأشار نتنياهو إلى أن آخر زيارة لوزير خارجية مصري إلى إسرائيل كانت في عام 2007.

وأضاف: "زيارة اليوم مهمة لأسباب عديدة، فهي مؤشر على التغير في العلاقة بين إسرائيل ومصر، وخصوصا في ظل دعوة الرئيس المصري السيسي إلى تعزيز عملية السلام مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى".

