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نتنياهو: دول أفريقية ستعمل على ضم إسرائيل للاتحاد الأفريقي

10/7/2016

نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد – رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دولا أفريقية ستعمل على ضم إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وإنهاء المعارضة التاريخية لإسرائيل في أفريقيا.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "قمت بزيارة لأفريقيا الأسبوع الماضي، وبدأت خلالها بقمة تاريخية شارك فيها سبعة زعماء دول يصل عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة".

وأضاف أن "الزعماء السبعة وافقوا العمل على تعزيز علاقاتنا مع دول أفريقية أخرى، كما أعلنوا عن نيتهم العمل من أجل إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب في الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة".

وتابع قائلا: "هذه بداية رحلة طويلة نحو مواجهة الأغلبية التلقائية المعارضة لإسرائيل في المحافل الدولية، وهي أغلبية ترتكز في المقام الأول على كتلة من الدول الأفريقية. الأمر لن يتحقق على الفور، وسيأخذ وقتا طويلا، لكننا شرعنا في التحرك".

وأوضح نتنياهو أن نحو 70 رجل أعمال إسرائيلي رافقوه خلال الزيارة، والتقوا بمسؤولين ورجال أعمال أفارقة، حيث جرى توقيع سلسلة من الاتفاقيات خلال الزيارة مع أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الدول السبعة ودولا أفريقية أخرى ترغب في تحسين علاقاتها مع إسرائيل.. إنهم يريدون الاقتراب منا. يريدون أن نساعدهم".

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