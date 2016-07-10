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مسلمو البرازيل يكرمون محمد علي كلاي

10/7/2016

مسلمو البرازيل يكرمون محمد علي كلاي

 نظم اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل والجمعية الخيرية الإسلامية بحي "سانتو أمارو" والاتحاد الوطني الإسلامي حفلا لتكريم الملاكم المسلم الراحل محمد على كلاي.

وقد تضمن برنامج الحفل، أنشودة لكورال الأطفال السوريين اللاجئين، وتم عرض فيديو كلمات خالدة لمحمد على كلاي وآخر لباحثين وشخصيات التقت محمد علي كلاي خلال زيارته للبرازيل في الستينات، ثم كلمة حول حياة محمد علي للباحث الاجتماعي البرازيلي "جوان باولو فلورنزانو" قام بعدها رؤساء الجمعيات بقص الشريط لإطلاق اسم محمد على كلاي على صالون الشرف بالجمعية الخيرية الإسلامية.

وقد شهد الحفل حضورا قويا للمسلمين بكافة قياداتهم السياسية والدينية، عمل خلالها المنظمون على عرض صورة الإسلام الحقيقية ورسالته السمحاء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)
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