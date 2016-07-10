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فيديو: انطلاق مهرجانات "موسيقة صيفية" في لبنان

10/7/2016

أدى أكثر من 40 فنانا العمل الفني الراقص"ميرشانتس أوف بوليوود" مفتتحين الليلة الأولى من مهرجان بيت الدين الدولي السنوي يوم الجمعة (8 من يوليو/تموز) في مستهل موسم العروض الموسيقية الصيفية في جميع أنحاء لبنان.

وجرى تقديم العرض القادم من ولاية "راجاستان" في شمال غرب الهند بجوار المعالم الأثرية في "بيت الدين" وهي مدينة تاريخية كانت مقرا لأمراء لبنان خلال عهد الإمبراطورية العثمانية.

وينطلق موسم المهرجانات الموسيقية في لبنان عادة في شهر يوليو/تموز من كل عام ويعد فرصة لعشاق الموسيقى والفن للاستمتاع بالعروض التي يقدمها فنانون أجانب وعرب وكذلك فنانون محليون.

وتُستخدم المهرجانات لتكون نقطة جذب رئيسية للسياح الأجانب لكن أعدادهم انخفضت في السنوات الأخيرة بسبب امتداد العنف من الحرب السورية المستمرة منذ خمسة أعوام إلى لبنان.

وتعرض لبنان مرارا لهجمات مسلحة مرتبطة بالحرب في سوريا حيث يقاتل حزب الله الشيعي اللبناني لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويقول كثير من اللبنانيين إن المهرجانات مهرب من الصراعات المعيشة اليومية في لبنان.

وانطلق مهرجان "بيت الدين" في نفس الليلة بالتزامن مع مهرجان "صور" في جنوب لبنان الذي توقف منذ عام 2010 لكن تم إحياؤه هذا العام.

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(الجزيرة)
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