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صفحة نتنياهو تحتفي بزيارة سامح شكري لإسرائيل بتغيير صورتها

10/7/2016

الصفحة قامت بتغيير صورتها احتفاءا بالزيارة

قامت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على فيسبوك بتغيير صورة الصفحة الرئيسية إلى الصورة التي تجمع بين نتنياهو ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وكانت أخر زيارة لوزير خارجية مصري لإسرائيل في عام 2007 حيث قام الوزير أحمد أبو الغيط وقتها بالتوجه إلى الأراضي المحتلة وعقد لقاءات مع المسؤولين الصهاينة.

والعلاقات المصرية الإسرائيلية تبدو جيدة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى منصب الرئاسة، حيث تم إعادة فتح سفارة لتل أبيب بالقاهرة، وإرسال سفير لمصر لإسرائيل بعد سحبها عام 2012 ، غير أن التطبيع الشعبي بين مصر وإسرائيل ما زال محل رفض.

المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)
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