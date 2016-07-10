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شاهد: سوريون يتعلمون حرفا ومهارات جديدة في مخيم بالأردن

10/7/2016

تسعى دورة تدريب مهني -أطلقها المجلس النرويجي لللاجئين- إلى مساعدة السوريين في مخيم أردني على تعلم مهارات وحرف جديدة يمكن استخدامها لإعادة بناء سوريا بمجرد العودة إلى ديارهم.

وقد بدأ البرنامج في فبراير/ شباط عام 2015 في مخيم الأزرق على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة الأردنية عمان وذلك بهدف تزويد السوريين بالمهارات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات حياتهم وكسب بعض المال.

وقال رائد هلال أحد المتدربين السوريين الذي جاء من درعا واستقر في مخيم الأزرق إن التدريب أتاح له الفرصة للتحول عن مهنته القديمة في الزراعة وتعلم حرفة جديدة.

وقالت رحمة حمدان من المجلس النرويجي للاجئين إن البرنامج يزود اللاجئين السوريين بأنواع مختلفة من التدريب المهني بما في ذلك أعمال الحلاقة والحدادة ومهارات الكمبيوتر والخياطة.

ومجدي صالح أحد المدربين السوريين في البرنامج ويقيم في المخيم. ويقول إنه بمجرد أن يعود الأمان لسوريا فإن البلاد ستحتاج إلى أشخاص لديهم مهارات مختلفة ويستطيعون المساعدة في إعادة البناء.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن هناك حوالي 55 ألف سوري في مخيم الأزرق بالأردن.

 

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