شاهد.. جلال الورغي : نفتخر بعلاقتنا الوطيدة بالإخوان

قال عضو مجلس شوري حركة النهضة التونسية "جلال الورغي" في حواره لموقع الجزيرة مباشر إن النظام المصري نظام انقلابي، وجماعة الإخوان المسلمين جماعة إصلاحية عملت على مقاومة الاستبداد على مدى عقود في جميع أنحاء العالم، و نفتخر أن يكون لنا علاقة وطيدة مع هذه الجماعة.

ويعتبر "الورغي" الإخوان جماعة مظلومة وصلت للحكم عبر صناديق الاقتراع، وجرى الانقلاب عليها، ويقول: نحن متضامنون بالكامل مع هذه الجماعة.

ويرى "الورغي" أن الحركات الإسلامية الأخرى تخطئ وتصيب والشعوب عاشت نصف قرن تحت ظلم أحزاب علمانية وحركة النهضة تنأى بنفسها عن الجهات الاستبدادية الديكتاتورية التي تنقلب على إرادة الشعب.

ترقبوا الحوار غدا في زاوية "اسأل" .