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شاهد: ثور يقتل مصارعا في إسبانيا لأول مرة منذ 31 عاما

10/7/2016

لقى مصارع ثيران حتفه في إسبانيا عندما نطحه الثور في الصدر اثناء مصارعته له بمدينة تيرويل وسط البلد.

ونفذ قرن الثور إلى قلب المصارع فيكتور باريو (29 عاما) وتوفي لدى وصوله إلى المستشفى أمس السبت، وباءت محاولات إنعاشه بالفشل.

وهذه هي أول حالة وفاة لمصارع ثيران خلال هذا القرن، حيث كانت آخر مرة قتل فيها مصارع ثيران داخل الحلبة قد وقعت عام 1985.

وتشهد إسبانيا حاليا مهرجان سان فيرمين بمدينة بامبلونا، ومن بين فعالياته الركض أمام الثيران في شوارع المدينة الضيقة، ما يؤدي إلى إصابة العديد من المشاركين فيه بسبب نطح الثيران أو التدافع.

وتوفي أمس السبت شاب إسباني (28 عاما) متأثرا بجروحه بعد تعرضه للنطح من أحد الثيران في حادث مشابه بمدينة فالنسيا.

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