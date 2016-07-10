شاهد: ببغاء يرقص على أنغام أغنية جاستن بيبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر ببغاء يرقص على أنغام إحدى أغنيات المطرب الكندي جاستين بيبر.

ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع إنستغرام الطائر غوتشي منزوع الريش إثر معاناته مع مالكه السابق، يتمايل فرحاً على أنغام الموسيقى في كندا لدى مالكه الجديد الذي أنقذ حياته.

وتساقط ريش غوتشي بعدما تسبب له مالكه السابق في الكثير من الإجهاد النفسي نتيجة سوء المعاملة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتمارس الببغاوات عادة نتف ريشها لأسباب أهمها الإجهاد النفسي الذي يرجع للصراخ المستمر في محيطها، أو عدم إعطائها فترات نوم كافية أو خشونة تعامل المربي معها أو بقائها فترات طويلة وحدها، أو وضعها في قفص لفترات طويلة، أو سوء التغذية، فتقوم الببغاوات بإتلاف ريشها وهناك بعض الببغاوات لا ترتاح لمكانها وتشعر فيه بالخوف وتتفاقم عندها الحالة بقضم ريشها كقضم الإنسان لأظافره في حالات القلق الزائد، كما أن بعض الحالات النفسية المتأزمة تسبب تلف الريش ذاتياً.