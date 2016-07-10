شاهد: إسقاط مروحية روسية في حمص السورية

أعلن تنظيم الدولة إسقاط مروحية روسية بمحافظة حمص وسط سوريا، واعترفت وزارة الدفاع الروسية بمقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.

وبثت وكالة أعماق، الذراع الإعلامي لتنظيم الدولة، أمس (السبت) مقطعا مصورا يظهر سقوط المروحية شرق مدينة تدمر يوم الجمعة.

ويظهر في التسجيل المصور المروحية وهي تطلق النار قبل أن يظهر ما يبدو أنه انفجار في المروحية، ويسمع صوت تكبير بينما تسقط المروحية على الأرض وتتحول إلى كتلة من اللهب والدخان.

من جانبها، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بمقتل اثنين من الطيارين الروس في محافظة حمص وسط البلاد عندما أسقط مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية مروحيتهما.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الطيارين الروسيين كانا يقومان برحلة تجريبية في منطقة حمص بمروحية سورية من طراز مي-25 كانت تحمل كمية من الذخيرة.