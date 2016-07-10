البث الحي
منوعات

شاهد: آلاف الإيرانيين في وادع مخرج فيلم "طعم الكرز"

10/7/2016

ودع آلاف الفنانين وهواة السينما المخرج الإيراني "عباس كياروستام"ي في تشييع مهيب في طهران. وتوفي كياروستامي في فرنسا الاثنين عن 76 عاما إثر مرض عضال وهو يعتبر من أكبر المخرجين العالميين في القرن العشرين.

وحضر تشييع المخرج الحاصل على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 1997 عن فيلمه "طعم الكرز" وجوه سينمائية بارزة، مثل المخرج جعفر بناهي الموضوع تحت الإقامة الجبرية، والممنوع من التصوير لمدة 20 عاما، لاتهامه بإثارة "دعاية ضد النظام الإيراني" على خلفية أحداث "الثورة الخضراء" عام 2009.

ووجه السينمائي الإيراني "أصغر فرهادي" الذي شارك في التشييع، الشكر لكياروستامي قائلا: "أشكرك لأنك مهدت طريقاً صعباً للسينما الإيرانية نحو العالمية".

ويعتبر "عباس كياروستامي" من أهم مخرجي القرن العشرين، وأحد أبرز رواد الموجة السينمائية الجديدة في إيران، وقدم خلال مسيرته أكثر من أربعين فيلماً، تنوعت بين الوثائقي والدرامي والدرامية القصيرة، قدم فيها صورة واضحة وبسيطة عن الريف، والحياة الدينية والاجتماعية في إيران.

وكتبت مجلة "مسرح الأحلام" الأمريكية، المتخصصة في فن السينما، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر" تغريدة تقول "قد يكون العالم خسر أعظم مخرجيه".

المزيد من منوعات

فندق باريسي مهجور جراء كورنا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)