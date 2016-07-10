شاهد: آلاف الإيرانيين في وادع مخرج فيلم "طعم الكرز"

ودع آلاف الفنانين وهواة السينما المخرج الإيراني "عباس كياروستام"ي في تشييع مهيب في طهران. وتوفي كياروستامي في فرنسا الاثنين عن 76 عاما إثر مرض عضال وهو يعتبر من أكبر المخرجين العالميين في القرن العشرين.

وحضر تشييع المخرج الحاصل على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي عام 1997 عن فيلمه "طعم الكرز" وجوه سينمائية بارزة، مثل المخرج جعفر بناهي الموضوع تحت الإقامة الجبرية، والممنوع من التصوير لمدة 20 عاما، لاتهامه بإثارة "دعاية ضد النظام الإيراني" على خلفية أحداث "الثورة الخضراء" عام 2009.

ووجه السينمائي الإيراني "أصغر فرهادي" الذي شارك في التشييع، الشكر لكياروستامي قائلا: "أشكرك لأنك مهدت طريقاً صعباً للسينما الإيرانية نحو العالمية".

ويعتبر "عباس كياروستامي" من أهم مخرجي القرن العشرين، وأحد أبرز رواد الموجة السينمائية الجديدة في إيران، وقدم خلال مسيرته أكثر من أربعين فيلماً، تنوعت بين الوثائقي والدرامي والدرامية القصيرة، قدم فيها صورة واضحة وبسيطة عن الريف، والحياة الدينية والاجتماعية في إيران.

وكتبت مجلة "مسرح الأحلام" الأمريكية، المتخصصة في فن السينما، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر" تغريدة تقول "قد يكون العالم خسر أعظم مخرجيه".