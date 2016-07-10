دراسة: أدوية "الكوليسترول" تقلل خطر الوفاة بالسرطان

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن العقاقير الخافضة لـ"الكوليسترول"، يمكن أن تقلل خطر الوفيات الناجمة عن 4 أنواع أكثر شيوعا من "الأورام السرطانية".

وأوضح الباحثون بجامعة أستون البريطانية، في دراسة قدموها، أمس السبت، أمام مؤتمر سنوي لأمراض القلب، في مدينة فلورنسا الإيطالية، أن أدوية "الستاتين" الخافضة للكوليسترول، "تحسن حياة مرضى سرطانات الرئة، والثدي، والبروستاتا، والأمعاء".

وأدوية "الستاتين" (statins)، مجموعة علاجية تعمل على خفض كمية الكولسترول في الدم، كما أنها فعالة في خفض مستويات "الكولسترول السيئ"، و"الدهون الثلاثية" في الدم، فيما تعمل على رفع مستويات "الكولسترول الجيد".

وأجرى الباحثون دراستهم، التي استمرت (14 عامًا)، على مليون مريض في بريطانيا، لكشف العلاقة بين عقاقير "الستاتين" وخفض وفيات السرطان.

ووجدوا، أن الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول، انخفض لديهم خطر الوفاة الناجم عن الإصابة بسرطانات الرئة، والثدي، والبروستاتا، والأمعاء.

ووجد فريق البحث أيضًا، أن تقليل مستويات الكوليسترول، خفض خطر الوفيات بسرطان الرئة بنسبة 22%، وسرطان الثدي بنسبة 43%، والبروستاتا بنسبة 47%، والأمعاء بنسبة 30%.

وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن هناك صلة بين السمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وزيادة خطر السرطان.

وأشاروا، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يسبب السرطان، وتناول العقاقير المخفضة للكولسترول يمكن أن تقلل من هذه المخاطر.

وكانت دراسة أيرلندية أظهرت أن أدوية "الستاتين"، يمكن أن تتحول لعلاج فعال لتسريع عملية التئام الجروح عقب العمليات الجراحية المختلفة، خاصة لدى المرضى الذين خضعوا لجراحة فى القلب.

