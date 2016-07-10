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توني بلير يصل القاهرة قبل زيارة لإسرائيل

10/7/2016

غارديان قالت إن بلير يعمل مستشارا لنظام السيسي

وصل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية السابق، القاهرة صباح اليوم (الأحد) في زيارة قصيرة يتوجه بعدها إلى إسرائيل.

وتأتي زيارة بلير إلى القاهرة متزامنة مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل، وهي الأولى لوزير خارجية مصري منذ 9 سنوات.

كما تأتي الزيارة بعد أيام من تقرير تشيلكوت الذي صدر في بريطانيا بشأن فترة غزو العراق، والذي انتهى إلى أن التهديد الذي كان يشكله الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين قد تمت المبالغة فيه، وأن المعلومات الاستخباراتية كانت مغلوطة والأساس القانوني للحرب لم يكن مرضيا.

وعقب التقرير اعتذر بلير عن قرار غزو العراق وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطاء حرب العراق.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد كشفت في يوليو/تموز 2014 أن بلير يقدم استشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، وأنه استطاع تحقيق نفوذ كبير لدى السيسي.

ويملك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عدة شركات استشارية تقدم النصح والاستشارات السياسية والاقتصادية للعديد من الحكومات.

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