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بيليه يتزوج للمرة الثالثة

10/7/2016

بيليه و بسيبيلي

تزوج أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه" للمرة الثالثة في وقت متأخر من مساء أمس (السبت) من سيدة الأعمال "مارسيا سيبيلي أوكي".

واحتفل الثنائي بزواجهما مع 100 من المدعوين بمدينة "جواروجا" بساحل ولاية "ساو باولو" وفقا لما قاله "سانتزس" صديق "بيليه" منذ زمن وزميله بمنتخب البرازيل.

وعن زواجه قال "بيليه" الفائز بكأس العالم ثلاث مرات: "أنا رجل بثلاثة قلوب".

وبدأت علاقة "بيليه وسيبيلي" عام 2010 على الرغم من أنهما يعرفان بعضهما منذ أكثر من 30 عاما.

وأنجب "بيليه" وأسمه بالكامل "إيدسون أرانتيس دو ناسيمينتو" خمسة أبناء من زوجتيه السابقتين.

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(الجزيرة)
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