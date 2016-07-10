برشلونة يدشن حملة لمساندة ميسي بعد الحكم بحبسه

ميسي أثناء المحاكمة

دشن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حملة لمساندة ليونيل ميسي ووالده خورخي بعد الحكم على الثنائي الارجنتيني بالسجن الأسبوع الماضي بسبب الاحتيال الضريبي.

وتطلب الحملة من مشجعي برشلونة "إظهار تعاطفهم مع أعظم لاعب في العالم على شبكات التواصل الاجتماعي."

وأمضى ميسي (29 عاما) كل مسيرته بين صفوف برشلونة.

وقال النادي في موقعه على الإنترنت "نرغب أن يعرف ليو أنه ليس بمفرده. ندعو كل الأعضاء والجماهير والنادي والرياضيين والإعلام للمشاركة."

وكتب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في حسابه على تويتر "ليو.. من يهاجمك يهاجم برشلونة وتاريخه. سندافع عنك للنهاية. معا إلى الأبد!"

وعاقبت محكمة في برشلونة ميسي ووالده يوم الأربعاء الماضي بالسجن 21 شهرا بعد ادانتهما بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي رغم أنه من المستبعد أن يقضيا وقتا خلف القضبان.

ووفقا للقانون الاسباني فإنه من النادر أن يتطلب أي حكم بالسجن لأقل من عامين على جريمة غير عنيفة من المتهم أن يقضي وقتا في السجن وأكدت متحدثة باسم المحكمة أنه من المستبعد حبس ميسي.

وهذه ثاني حملة لمساندة ميسي في الأسبوعين الماضيين.

ودعاه الارجنتينيون للتراجع عن اعتزال اللعب الدولي وهو قرار اتخذه بعد هزيمة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام تشيلي في نهائي كأس كوبا امريكا في الولايات المتحدة يوم 26 يونيو/حزيران.

وهذا رابع نهائي لبطولة كبرى يخسره ميسي بما في ذلك كأس العالم 2014 في البرازيل.